Представлен новый дизайн паспорта болельщика

Фото minsvyaz.ru

Новый дизайн паспорта болельщика, который будет применяться в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России для идентификации зрителей турнира, разработало Минкомсвязи РФ.

"Для посещения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года зрителям необходимо будет оформить новый паспорт болельщика. Они смогут подать заявку и получить FAN ID после приобретения билетов на турнир", — заявил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи России Андрей Романков.

Впервые в истории турниров FIFA паспорт болельщика (FAN ID, персонифицированная карта зрителя) применялся во время Кубка Конфедераций FIFA 2017 года. Получить его могли зрители, которые приобрели билеты на матчи.

Паспорт болельщика — заламинированный бланк с персональными данными и фотографией зрителя. Он оформляется бесплатно и действует на все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Вместе с билетом на матч он дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.

Зрители футбольного турнира смогут заказать FAN ID на сайте fan-id.ru и получить его непосредственно в одном из центров выдачи, которые откроются позднее. Также будет организована доставка FAN ID до некоторых отделений почтовой связи. Иностранные болельщики смогут воспользоваться сервисом доставки за границу.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства паспорт болельщика даст право безвизового пребывания на территории России. Такая возможность будет доступна зрителям в период, начинающийся за десять дней до даты проведения первого матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и оканчивающийся не позднее, чем через десять дней после даты проведения последнего матча.

О начале регистрации на получение паспорта болельщика будет сообщено позднее, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.