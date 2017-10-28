Тюменские ремесленники покажут свое мастерство на фестивале в Екатеринбурге

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Тюменские мастера примут участие в фестивале "Промыслы и ремесла народов России" в Екатеринбурге 4 ноября.

Регионы Уральского федерального округа представят выставки-презентации традиционных промыслов и ремесел своего края. Посетители фестиваля смогут познакомиться с самобытным художественным творчеством мастеров, прикоснуться к предметам традиционного быта народов, проживающих на Урале.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор центра прикладного творчества и ремесел Лариса Чуфистова, Тюменская область представит на фестивале коллекции экспонатов народных художественных промыслов: тюменский ковер, тобольскую резную кость, крапивное ткачество и тюменскую домовую резьбу. Посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах от тюменских ремесленников. Вместе с мастерами отправится в Екатеринбург и фольклорный коллектив "Росстань".

Традиционная культура обско-угорских народов — хантов и манси — станет украшением фестиваля. Экспозиция Югры будет представлена традиционными женским и мужским костюмами (некоторые предметы костюмных комплексов выполнены из крапивной домотканины), сумками из оленьего меха, берестяными узорчатыми коробами.

С уникальной культурой коренных малочисленных народов Севера, декоративно-прикладным искусством, кухней северных народов можно будет познакомиться на стенде Ямало-Ненецкого автономного округа.

Интерактивная выставка "Мастера земли уральской" расскажет о традиционных ремеслах народов, населяющих Челябинскую область: ручном ткачестве, лозоплетению, традиционной башкирской кукле.

Выставка мастеров Курганской области будет представлена традиционными ремеслами, которые сохранились до наших дней и активно развиваются в Зауралье: вышивка, лоскутное шитье, гончарная керамика, керамическая игрушка, береста, народный костюм.

Выставочный стенд Свердловской области представит изделия предприятий и мастеров народных художественных промыслов, экспонаты из фондов государственного автономного учреждения культуры Свердловской области "Центр традиционной народной культуры Среднего Урала", рассказывающие о самобытной и уникальной культуре народов, проживающих на Урале.

Торжественная церемония официального открытия фестиваля "Промыслы и ремесла народов России" состоится в 12 часов. Фестивальные мероприятия будут сопровождаться выступлениями самодеятельных коллективов субъектов Уральского федерального округа.

В 14часов всех гостей пригласят на праздничный концерт "Вместе – мы Россия" с участием Уральского государственного академического русского народного хора и образцового коллектива студии народного танца "Спутник", сообщает портал "Культура. РФ".

Экспозиция ассоциации "Народные художественные промыслы России" будет работать до 14 октября (с 10:00 до 18:00), вход свободный.