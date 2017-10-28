up

28.10.2017 суббота

EUR 67.5276

USD 58.0833

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские ремесленники покажут свое мастерство на фестивале в Екатеринбурге

15:20 28 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.culture.ru

Тюменские мастера примут участие в фестивале "Промыслы и ремесла народов России" в Екатеринбурге 4 ноября.

Регионы Уральского федерального округа представят выставки-презентации традиционных промыслов и ремесел своего края. Посетители фестиваля смогут познакомиться с самобытным художественным творчеством мастеров, прикоснуться к предметам традиционного быта народов, проживающих на Урале.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" директор центра прикладного творчества и ремесел Лариса Чуфистова, Тюменская область представит на фестивале коллекции экспонатов народных художественных промыслов: тюменский ковер, тобольскую резную кость, крапивное ткачество и тюменскую домовую резьбу. Посетители выставки смогут принять участие в мастер-классах от тюменских ремесленников. Вместе с мастерами отправится в Екатеринбург и фольклорный коллектив "Росстань".

Традиционная культура обско-угорских народов — хантов и манси — станет украшением фестиваля. Экспозиция Югры будет представлена традиционными женским и мужским костюмами (некоторые предметы костюмных комплексов выполнены из крапивной домотканины), сумками из оленьего меха, берестяными узорчатыми коробами.

С уникальной культурой коренных малочисленных народов Севера, декоративно-прикладным искусством, кухней северных народов можно будет познакомиться на стенде Ямало-Ненецкого автономного округа.

Интерактивная выставка "Мастера земли уральской" расскажет о традиционных ремеслах народов, населяющих Челябинскую область: ручном ткачестве, лозоплетению, традиционной башкирской кукле.

Выставка мастеров Курганской области будет представлена традиционными ремеслами, которые сохранились до наших дней и активно развиваются в Зауралье: вышивка, лоскутное шитье, гончарная керамика, керамическая игрушка, береста, народный костюм.

Выставочный стенд Свердловской области представит изделия предприятий и мастеров народных художественных промыслов, экспонаты из фондов государственного автономного учреждения культуры Свердловской области "Центр традиционной народной культуры Среднего Урала", рассказывающие о самобытной и уникальной культуре народов, проживающих на Урале.

Торжественная церемония официального открытия фестиваля "Промыслы и ремесла народов России" состоится в 12 часов. Фестивальные мероприятия будут сопровождаться выступлениями самодеятельных коллективов субъектов Уральского федерального округа.

В 14часов всех гостей пригласят на праздничный концерт "Вместе – мы Россия" с участием Уральского государственного академического русского народного хора и образцового коллектива студии народного танца "Спутник", сообщает портал "Культура. РФ".

Экспозиция ассоциации "Народные художественные промыслы России" будет работать до 14 октября (с 10:00 до 18:00), вход свободный.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: фестиваль , ковроткачество , косторезное искусство , ремесла

Последние новости

15:47 Молодые тюменские актеры получили дипломы международного фестиваля
15:20 Тюменские ремесленники покажут свое мастерство на фестивале в Екатеринбурге
14:40 Тюменский "Рубин" с минимальным счетом уступил ХК "Саров"
14:01 Новые лифты установят в тюменских домах за счет областного фонда капремонта
13:41 Тюменские пенсионеры сменили полиэтиленовые пакеты на эко-сумки
12:45 Ишимцы собрали деньги на лечение детей с онкозаболеваниями
12:14 Тюменцы почтят память жертв политических репрессий
11:40 Прогресс оставит без работы более трех миллионов россиян
11:01 Тюменская поликлиника номер 17 оснащена самым современным оборудованием
10:40 МФК "Тюмень" вылетел из кубка России
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменцы аккуратно выплачивают ипотечные кредиты

Владимир Якушев обсудил с профсоюзными лидерами региона итоги совместной работы

По поручению главы региона в Заводоуковске отремонтируют больницу

Политика

Тюменцы обменялись опытом с молодыми законодателями Челябинска

Тюменская городская ветеранская организация отпраздновала тридцатилетие

Молодые политики Урала обмениваются опытом на форуме в Тюмени

Экономика

На тюменском "Стеклотехе" установят новое оборудование

Инвестпроекты в сфере придорожного сервиса поддерживают в Тюменском районе

TH True Milk планирует построить в Тюменской области четыре молочных комплекса

Общество

Молодые тюменские актеры получили дипломы международного фестиваля

Тюменские ремесленники покажут свое мастерство на фестивале в Екатеринбурге

Новые лифты установят в тюменских домах за счет областного фонда капремонта

Спорт

Тюменский "Рубин" с минимальным счетом уступил ХК "Саров"

МФК "Тюмень" вылетел из кубка России

Спартакиада тюменских предприятий выявит сильнейших в дартсе

Происшествия

На борту пропавшего у берегов Норвегии вертолета были тюменские пилоты

В Югре расследуют дело об избиении девочки из Таджикистана

Тюменский водитель отправлен в колонию за пьяную езду
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+