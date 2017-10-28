Валентина Терешкова получила медаль ЮНЕСКО

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Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова получила медаль ЮНЕСКО за достижения в науке о космосе.

"Космонавтика стремительно развивается, международный отряд космонавтов постоянно пополняет свои ряды, но вы всегда останетесь для нас и наших потомков самой первой женщиной в космосе. Той, которая шагнула в неизвестное и своим примером показала, что перед отважной женщиной нет никаких преград", — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, вручая награду.

По словам Терешковой, эта медаль особенная.

"Для нас это большая честь. ЮНЕСКО — организация, которая делает очень много. Большой вклад в работу ЮНЕСКО делает и наша страна", — сказала космонавт.

Говоря о современной геополитической ситуации, Терешкова отметила, что "космическое братство может служить хорошим примером для людей, как в сложных ситуациях надо находить правильные решения, сообщает РИА Новости.