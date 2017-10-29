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Казанским школьникам напомнили о правилах пользования Интернетом

11:27 29 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
mvd.ru

Мероприятие "Безопасный интернет детям" провели сотрудники полиции Казанского района Тюменской области совместно с представителями общественного совета одной из школ.

В  преддверие осенних каникул ребятам напомнили о вреде и пользе Интернета, привели примеры из практики, как Интернет может повлиять на сознание и психику ребенка. Рассказали, какие опасности могут подстерегать в сети Интернет, привели примеры действий злоумышленников, а также как правильно искать информацию в сети.

Полицейские посоветовали ребятам меньше выставлять на личных страницах фотографии с родственниками, не разглашать пароли от своего аккаунта. Также полицейские предложили ребятам пройти тестирование на знание правил пользования в интернете, сообщили в пресс-службе УВМД России по тюменской области.

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Теги: Интернет , школьники , образование , безопасность

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