Казанским школьникам напомнили о правилах пользования Интернетом

mvd.ru

Мероприятие "Безопасный интернет детям" провели сотрудники полиции Казанского района Тюменской области совместно с представителями общественного совета одной из школ.

В преддверие осенних каникул ребятам напомнили о вреде и пользе Интернета, привели примеры из практики, как Интернет может повлиять на сознание и психику ребенка. Рассказали, какие опасности могут подстерегать в сети Интернет, привели примеры действий злоумышленников, а также как правильно искать информацию в сети.

Полицейские посоветовали ребятам меньше выставлять на личных страницах фотографии с родственниками, не разглашать пароли от своего аккаунта. Также полицейские предложили ребятам пройти тестирование на знание правил пользования в интернете, сообщили в пресс-службе УВМД России по тюменской области.