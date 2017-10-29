В тобольских школах проходят уроки безопасности

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Занятия с детьми проходят в школах Тобольска в рамках месячника гражданской обороны. Беседы с ребятами проводят сотрудники пожарно-спасательного гарнизона города.

В школе №16 города старший прапорщик внутренней службы Виктор Балин встретился с воспитанниками станции юных туристов. Специалист МЧС объяснил детям, чем страшен пожар, как избежать воздействия его опасных факторов и их действия, в случае его возникновения.

В рамках занятий "Тонкий лед" дети узнали признаки прочности льда и его безопасную толщину, в каких местах водоема лед наиболее тонкий, непрочный и как действовать при попадании в прорубь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Также прошла беседа на тему безопасного поведения на дорогах. Ребята узнали, как важно задействовать все органы чувств при движении по дорогам, тротуарам и пешеходным переходам, что использование наушников и игры в телефоне не способствуют правильной и быстрой реакции на мгновенные изменения обстановки в современном мире.