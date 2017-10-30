Красные и зеленые автобусы будут курсировать по Тюмени с 2018 года

В Тюмени будут курсировать экологически чистые маршруты. Фото ИА "Тюменская линия"

Автобусы с турникетами для расчета за проезд появятся на улицах Тюмени. Об этом сообщил директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник, рассказывая о нововведениях в работе общественного транспорта областной столицы.

Они будут курсировать по гостевому маршруту № 10, соединяющему аэропорт Рощино, авто- и железнодорожный вокзалы - транспортные средства на газу и один электробус будут работать в тестовом режиме.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, автобусы будут экономичными и красивыми: их легко можно будет узнать издалека по фирменному красному цвету. "Это будет экологически чистый маршрут. На сегодняшний день десятый маршрут уже работает как полуэкспресс, он останавливается на определенных остановках, при этом скорость его передвижения высокая. Интервал составляет полчаса, и это позволяет пассажирам комфортно передвигаться по маршруту", - отметил Алексей Санник.

Автобусы, задействованные на общественных перевозках, станут зеленого цвета - это будет их внешней отличительной особенностью. Появится больше "гармошек" - сочлененных автобусов, пообещал Алексей Санник.