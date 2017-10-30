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Жительница Челябинской области сняла порчу с женщины за семь миллионов рублей

16:38 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Жительницу Челябинской области обвиняют в присвоении денежных средств и ювелирных украшений на сумму около 7 млн рублей за якобы "снятие порчи". 

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в декабре 2016 года обвиняемая встретила в п. Чурилово Челябинской области местную жительницу, которой сообщила, что на нее якобы наложена порча, и предложила ее "снять" с помощью обрядов. В итоге потерпевшая передала гадалке два сотовых телефона стоимостью около 45 тыс. рублей, килограмм ювелирных украшений на сумму 1,9 млн рублей, а также 5,1 млн рублей (принадлежали ее родственнику) за "снятие порчи". 

Обвиняемая на эти средства приобрела земельный участок и часть жилого дома в п. Сысертского района Свердловской области за 2,8 млн рублей, сделала там ремонт и закупила мебель.

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летней местной жительницы. Уголовное дело направлено в суд.

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Теги: Челябинская область , мошенничество

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