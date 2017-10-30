В Югре над приезжей девочкой издевались родственники

Фото: СКР

Уголовное дело по факту истязаний 12-летней гражданки Республики Таджикистан возбуждено в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщает следственный комитет РФ, девочка приехала в Сургут в сентябре 2015 года по доверенности от родителей. Она жила у родственников, в семье которых воспитывается еще трое маленьких детей.

Установлено, приютившая девочку семейная пара в течение долгого времени издевалась над ребенком, причиняя ей телесные повреждения. Своей вины 31-летняя женщина и 39-летний мужчина пока не признают, могут скрыться или оказать влияние на показания своих детей. Поэтому из взяли под стражу.

Их дети помещены в социальное учреждение. Видимых следов побоев у них не нашли, но все-таки назначили экспертизы, которые позволят установить наличие повреждений и травм.

Отец девочки уже прибыл в Сургут, мать допросят местные правоохранители. Так как ребенок гражданин другой страны и по имеющимся данным с 2015 года не выезжал с территории Российской Федерации, следствие допросит работников подразделения по вопросам миграции. Их действиям будет дана принципиальная правовая оценка.

Ход и результаты расследования на контроле в центральном аппарате СК России.