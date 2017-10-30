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Проект сайта по выбору дизайна ногтей стал лучшим IT-проектом "Венчурного акселератора"

18:16 30 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
oilgasforum.ru

Проект тюменской школьницы Марии Кравцовой "Your design" стал победителем финального состязания "DemoDay" в рамках проекта "Венчурный акселератор". Девушка разработала проект сайта по выбору дизайна ногтей.

Проект "Венчурный акселератор" стартовал в Тюмени 15 сентября. В течение полутора месяцев 393 тюменских школьника прошли обучение и узнали, как с помощью онлайн-образования построить успешное дело. Ребята также получили возможность создать свои IТ-проекты, лучшие из которых были отобраны для участия в итоговом состязании проекта.

Мария Кравцова рассказала, что в рамках обучение она узнала о том, как стать предпринимателем, открыть свой бизнес и развиваться в будущем.

"Когда я пришла в проект, то даже не знала, что такое стартап, - отметила она. - Как девушка, которая всегда хочет выглядеть красиво, решила разработать сайт про маникюр. Нашла компанию в Тюмени, которая согласилась со мной сотрудничать и реализовала все мои пожелания".

Менее чем за 1,5 месяца участники не только создали идею, но и собрали команду, изучили рынок и сделали прототип своего продукта. Ведущим инвесторам и экспертам венчурного рынка презентовали в рамках "DamoDay" 12 проектов. За три минуты участникам  предстояло презентовать свои проекты, а самое главное – убедить в состоятельности своих стартапов.

Заместитель генерального директора по развитию Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Оль Романец отметила, что первый опыт работы со школьниками оказался успешным.

"С ребятами, которые разработали проекты, работа продолжится. Это только первые идеи, их нужно развивать и поддерживать. Конечно в большей степени все будет зависит от самих инициаторов проектов, наша задача – помогать", - отметила она.

Известный российский венчурный инвестор Александр Румянцев добавил, что ребята, которые выведут свои проекты в стадию "эмбриона" смогут претендовать на реальную поддержку.

"Сегодня в основном были проекты на стадии "зародыш". Я инвестирую проекты следующей стадии, которые называю "эмбрионом". Мы не оставим этих ребят, продолжим с ними работать. Те разработчики, которые выйдут на следующую стадию, смогут претендовать на то, что я буду инвестировать в их проект деньги. Либо они смогут пройти программу фонда развития интернет-инициатив и стать резидентами технопарка", - сказал Александр Румянцев.

В тройку лидеров по итогам финального состязания "DemoDay" также вошли проект сайта по предзаказу еды Food4fast.ru Дениса Васильева и проект Projection Clothes заводоуковских школьников Ильи Снопова и Сергея Казанцева.

Любовь Голышева

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Теги: школьники , проекты , Александр Румянцев , образование , бизнес , IT-технологии

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