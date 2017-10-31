В Тюмени состоится областной этап конкурса "Шаг в будущее"

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Областной форум "Шаг в будущее" пройдет в тюменской гимназии № 16 с 1 по 3 ноября.

Как сообщает региональный департамент образования и науки, доклады будут заслушаны на 18 научных секциях. Традиционно среди тюменских школьников самыми популярными являются "История", "Экология" и "Инженерные науки".

Кроме того, ребят ждут инженерные соревнования, научная выставка и олимпиады.

В 2016 году интеллектуальная сборная региона завоевала на всероссийском этапе конкурса шесть почетных знаков, 12 призовых мест, четыре спецприза, пять приглашений от комиссии Европейского союза и пять путевок в научную школу "Академия юных". Еще 11 призовых мест завоевала команда юниоров.

Победы в финале помогли ребятам поступить в вузы вне конкурса.