Бесплатный авиабилет в Тюмень может выиграть любой житель планеты

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18:05 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Акция "Подари открытку другу". Фото ИА "Тюменская линия".

Более 3 тыс. тюменцев стали участниками акции "Подари открытку другу", которая стартовала в областном центре. Приглашения посетить Тюмень и Тюменскую область отправлены уже в 15 стран мира и более чем в 50 городов России. И это далеко не предел, отмечают организаторы.

По мнению директора департамента по туризму и торговле Тюменской области Андрея Пантелеева, нет ничего лучше, чем вовлечь самих тюменцев в продвижение своего региона.

"Мы знаем, что люди верят сарафанному радио и доверяют мнению друзей. И когда друг из одного города пришлет тебе открытку и пригласит к себе в гости – это самый лучший ход. Важно и то, что мы вовлекаем самих тюменцев в изучение туристического потенциала региона", - отметил Андрей Пантелеев.

Приятным бонусом акции стала возможность выиграть бесплатное авиапутешествие в Тюмень. Шанс есть у всех получателей уникальной открытки. Для участия необходимо до 25 декабря сфотографировать полученную из Тюмени открытку и выложить ее в Instagram под хэштегом #хочувтюмень.

Географию потенциальных участников можно увидеть на глобусе диаметром 1,2 метра, который презентовали в ТЦ "Галерея Вояж". На нем флажками в режиме онлайн будут отмечаться не только города-получатели, но и количество открыток, отправленных в каждый из них.

На данный момент тюменские открытки горожане отправили друзьям и родственникам из разных городов России, Мексики, Бразилии, Канады, США, Китая, Казахстана, Турции, Польши, Чехии и других стран.

Акция "Подари открытку другу" проводится в рамках кампании "Добро пожаловать в Тюменскую область". Пока передвижной бокс располагается на первом этаже торгового центра "Галерея Вояж". Планируется, что до конца года мобильная почта побывает во всех крупных ТЦ Тюмени, в вузах и других учреждениях.

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Любовь Голышева

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Теги: открытки , Андрей Пантелеев , туризм

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