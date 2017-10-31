up

31.10.2017 вторник

EUR 67.2179

USD 57.8716

В Тюмени 1..3 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени будущие моряки приняли присягу

19:02 31 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские студенты приняли присягу Морфлота РФ. Фото ИА "Тюменская линия"

22 слушателя специализированной группы добровольной подготовки к службе в рядах Российской армии "Фрегат" дали присягу офицерам "Союза военных моряков" в Тюменском колледже водного транспорта.  

При входе в колледж новобранцы отдавали честь и немного стеснялись своей значимости. Первокурсник тюменского колледжа водного транспорта Эдуард Шарофетдинов пояснил, что такое бывает раз в жизни.

Его командир, первокурсник Тюменского колледжа водного транспорта Богдан Климович произнес торжественные слова обещания первым, хотя будучи участником "Аванпост", ему уже доводилось принимать присягу: "Там мне тоже дали многое. Я понимаю, к чему иду. Я пообещал использовать свои навыки на благо обществу. Все наши знания - не на показуху, а чтобы помогать людям. Я с пятого класса хочу стать военным".  

Тюменские студенты приняли присягу Морфлота РФ. Фото ИА "Тюменская линия"

Он твердо решил, что после окончания колледжа получит высшее образование: молодому человеку это нужно, чтобы стать офицером в рядах Российской армии либо в ВДВ, либо на флоте. В идеале он мечтает дослужиться до маршала.

На торжественной церемонии принятия присяги ребят поздравили общественники, бывшие выпускники колледжа, офицеры запаса ВМФ. Один из них, капитан второго ранга Виктор Карпов 27 лет прослужил на Северном флоте в подразделении особого риска. Сегодня он - председатель тюменской регионального общественной организации ветеранов флота "Союз военных моряков", которая уже 10 лет является шефами колледжа. "Специализированная группа "Фрегат" - это подготовка к военной службе. Как поется в гимне колледжа: "Здесь из мальчишек вырастают капитаны", - убежден Виктор Карпов.

Тюменские студенты приняли присягу Морфлота РФ. Фото ИА "Тюменская линия"

Традиция принимать присягу у студентов "Фрегата" существует уже 15 лет, рассказала директор Тюменского колледжа водного транспорта Тамара Шпак. Специализированная группа создана благодаря действующей городской программе слушателей групп добровольной подготовки в ряды Российской армии департамента по спорту и молодежной политики. Ребята учатся маршировать, преодолевать препятствия, стрелять - всему, что им пригодится, когда они пойдут служить.

"Когда они публично дают это торжественное обещание, оно ко многому обязывает. Вроде бы еще не присяга, но когда перед лицом своих товарищей зачитываешь слова, которые тебя обязывают защищать слабых, быть дисциплинированным, четным - это ко многому обязывает", - считает Тамара Шпак.

﻿
Тюменские студенты приняли присягу Морфлота РФ. Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Аванпост , присяга , армия , ВМФ России

Последние новости

20:30 Движение по ул. Орджоникидзе будет ограничено 1 ноября
19:24 Тюменские медалисты чемпионата мира WorldSkills поделятся опытом со сверстниками Фото
19:20 Юные радиожурналисты поговорили с Павлом Белявским об авторитете, рэп-баттлах и фантастике Фото
19:02 В Тюмени будущие моряки приняли присягу Фото
18:05 Бесплатный авиабилет в Тюмень может выиграть любой житель планеты Фото
17:54 1 ноября - события дня
17:43 Аэропорт Рощино перешел на зимнее расписание
17:32 Тюменцы стали участниками Международного молодежного кинофорума в Сочи Фото
17:21 В Тюмени состоится областной этап конкурса "Шаг в будущее"
17:10 В Югре расширят перечень социальных услуг, за оказание которых НКО смогут получать субсидии
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменские медалисты чемпионата мира WorldSkills поделятся опытом со сверстниками

В 2018 году в регионе будут сохранены все основные меры господдержки предпринимательства

Владимир Якушев: нужно принимать решения, которые позволят развиваться региональной промышленности

Политика

Работу межмуниципальных координационных советов партии "Единая Россия" обсудили в Югре

Мария Рудзевич назначена директором департамента информатизации Тюменской области

У депутатов Государственной думы стартовала региональная неделя

Экономика

Викуловские аграрии выполнили план по засыпке семян

Тюменская программа "5+" по поддержке личных подворий набирает обороты

В Уватском районе транспортникам выделили субсидии на новые автобусы

Общество

Движение по ул. Орджоникидзе будет ограничено 1 ноября

Юные радиожурналисты поговорили с Павлом Белявским об авторитете, рэп-баттлах и фантастике

В Тюмени будущие моряки приняли присягу

Спорт

В Тюмени дети с сахарным диабетом смогут заниматься мини-футболом бесплатно

Стадион в Увате получил лицензию B от IBU

Легкоатлетов-любителей приглашают на пробежки

Происшествия

В Тюмени проверяют, брал ли инспектор ГИБДД взятки

Тюменец наладил производство поддельных паровых стерилизаторов

Водитель выплатит компенсацию пострадавшей в аварии тюменке
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+