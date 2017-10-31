В Тюмени будущие моряки приняли присягу

Тюменские студенты приняли присягу Морфлота РФ. Фото ИА "Тюменская линия"

22 слушателя специализированной группы добровольной подготовки к службе в рядах Российской армии "Фрегат" дали присягу офицерам "Союза военных моряков" в Тюменском колледже водного транспорта.

При входе в колледж новобранцы отдавали честь и немного стеснялись своей значимости. Первокурсник тюменского колледжа водного транспорта Эдуард Шарофетдинов пояснил, что такое бывает раз в жизни.

Его командир, первокурсник Тюменского колледжа водного транспорта Богдан Климович произнес торжественные слова обещания первым, хотя будучи участником "Аванпост", ему уже доводилось принимать присягу: "Там мне тоже дали многое. Я понимаю, к чему иду. Я пообещал использовать свои навыки на благо обществу. Все наши знания - не на показуху, а чтобы помогать людям. Я с пятого класса хочу стать военным".

Тюменские студенты приняли присягу Морфлота РФ. Фото ИА "Тюменская линия"

Он твердо решил, что после окончания колледжа получит высшее образование: молодому человеку это нужно, чтобы стать офицером в рядах Российской армии либо в ВДВ, либо на флоте. В идеале он мечтает дослужиться до маршала.

На торжественной церемонии принятия присяги ребят поздравили общественники, бывшие выпускники колледжа, офицеры запаса ВМФ. Один из них, капитан второго ранга Виктор Карпов 27 лет прослужил на Северном флоте в подразделении особого риска. Сегодня он - председатель тюменской регионального общественной организации ветеранов флота "Союз военных моряков", которая уже 10 лет является шефами колледжа. "Специализированная группа "Фрегат" - это подготовка к военной службе. Как поется в гимне колледжа: "Здесь из мальчишек вырастают капитаны", - убежден Виктор Карпов.

Тюменские студенты приняли присягу Морфлота РФ. Фото ИА "Тюменская линия"

Традиция принимать присягу у студентов "Фрегата" существует уже 15 лет, рассказала директор Тюменского колледжа водного транспорта Тамара Шпак. Специализированная группа создана благодаря действующей городской программе слушателей групп добровольной подготовки в ряды Российской армии департамента по спорту и молодежной политики. Ребята учатся маршировать, преодолевать препятствия, стрелять - всему, что им пригодится, когда они пойдут служить.

"Когда они публично дают это торжественное обещание, оно ко многому обязывает. Вроде бы еще не присяга, но когда перед лицом своих товарищей зачитываешь слова, которые тебя обязывают защищать слабых, быть дисциплинированным, четным - это ко многому обязывает", - считает Тамара Шпак.

﻿ Тюменские студенты приняли присягу Морфлота РФ. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Ирина Ромашкина