Тюменская область вошла в Топ-15 самых научно-технологичных регионов России

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Тюменская область заняла 12 место в индексе научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2016 года.

В регионе увеличился выпуск инновационной продукции, выросла доля работников по высокотехнологичным видам экономической деятельности в общей численности работников предприятий, повысился объем выпуска высокотехнологичной продукции, увеличилась инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации).

Все это, по оценке экспертов РИА "Рейтинг", позволило региону занять 12 место в индексе научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2016 года, поднявшись вверх сразу на девять мест. Это, по оценке экспертов, самая лучшая динамика среди российских регионов.

По мнению аналитиков РИА "Рейтинг", в перспективе можно ожидать улучшения позиций тех регионов, которым удастся усовершенствовать инновационную инфраструктуру, обеспечить взаимовыгодное сотрудничество бизнеса и науки, оказать поддержку инновационному предпринимательству. Также целесообразным видится использование опыта успешных регионов в данной сфере. В современном мире наука, новые технологии и инновации являются одним из важнейших факторов экономического и социального развития. Передовые технологии и инновации способствуют не только росту ВВП, но и обеспечивают его качественное, прогрессивное изменение. Сегодня практически невозможно представить себе современный мир как без уже свершившихся инноваций и ставших обыденными, так и без будущих, нацеленных на дальнейшее развитие общества.

РИА "Рейтинг" – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, других экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

Борис Олейник