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Ишимец представит УФО в конкурсе на лучшего водителя Почты России

16:51 01 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы "Почты России"

Работник Тюменского филиала Почты России из Ишима Андрей Борцов стал победителем макрорегионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель 2017 года". Второе место занял представитель Курганского филиала Дмитрий Ванюхин, третье – водитель из Челябинска Раиль Закиров.

Состязание, в котором участвовали шесть водителей из разных регионов УФО, проходило в Тюмени. В ходе теоретического этапа водители демонстрировали знание правил дорожного движения категорий "В" и "С", а также навыки оказания первой медицинской помощи. Во время практического этапа конкурсанты проходили импровизированную полосу препятствий на автомобиле, а после им предстояло за несколько минут найти неисправность в автомобиле.

Директор макрорегиона Урал Почты России Дмитрий Киселев, поздравляя победителей, отметил, что профессия водителя почты является одной из основополагающих во всей структуре предприятия.

"Наши водители несут службу днем и ночью на всех видах машин, порой в условиях непроходимых дорог. Они в любую погоду доставляют корреспонденцию и отправления по всей стране. Это нелегкий труд, который вызывает искреннее уважение", - сказал он.

Все участники конкурса были отмечены дипломами и подарками. Андрею Борцову предстоит отстаивать честь Уральского федерального округа в финале конкурса, который пройдет в декабре 2017 года, сообщили в пресс-службе Тюменского филиала "Почты России". 

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Теги: Почта России , конкурс

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