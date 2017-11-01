Железнодорожники готовы к зиме

rzd.ru

В Тюменском отделении Свердловской железной дороги завершена подготовка всей инфраструктуры к бесперебойной работе в зимний период. Работа по подготовке к зиме, сообщает пресс-служба РЖД, началась задолго до наступления первых заморозков. С июля 2017 года проведение соответствующих мероприятий в регионе координировал специальный штаб.

"Важнейшим направлением работы, - отмечено в сообщении, - стала подготовка к холодам пассажирского комплекса. Проведен ремонт вагонов, ревизия отопительных систем. Тщательную проверку прошли все 6 вокзалов и 16 пассажирских зданий и павильонов. Создан необходимый запас песка и реагентов для борьбы с гололедом (посыпки платформ, пешеходных мостов и мест прохода пассажиров), а также снегоуборочного инвентаря".

В рамках подготовки станционного хозяйства проверены осветительная аппаратура, компрессорные установки, устройства пневмообдувки стрелочных переводов, системы связи всех 43 станций. Проведена ревизия водопроводов, теплотрасс и котельных. Создан зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов.

Закончен капитальный ремонт специального подвижного состава, снегоочистительной и снегоуборочной техники. Всего предстоящей зимой на полигонах и важнейших станциях региона будут работать семь снегоуборочных машин, четыре снегоочистителя и три пневмоочистительные машины. Утвержден план распределения людей и техники для наиболее эффективной борьбы с последствиями обильных снегопадов.