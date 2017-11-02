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На реках Тюменской области откроют восемь ледовых переправ

13:21 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Восемь ледовых переправ будут работать в Тюменской области в зимний период 2017-2018 годов.

Об этом сообщил начальник центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он отметил, что по сравнению с прошлой зимой количество ледовых переправ не изменится. Самые крупные из них будут работать в Уватском районе – в районе села Уват и села Тугалово.

"Еще три переправы откроются в Ярковском районе. Также они появятся в Вагайском и Тобольском районах. Возможно, будет работать и технологическая переправа на Тавде. Время их открытия зависит от погодных условий – обычно это конец декабря или начало января", - отметил Сергей Каплин.

Особое внимание будет уделено вопросам безопасности. Инспекторы ГИМС МЧС России по Тюменской области совместно с представителями транспортной прокуратуры проконтролируют не только соблюдение норм при возведении переправ, но и их содержание и своевременную уборку.

Любовь Голышева

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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , ГИМС , ледовая переправа , Сергей Каплин

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