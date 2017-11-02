Бастрыкин временно отстранил ряд сотрудников по делу об аварии в Югре

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин временно отстранил от исполнения служебных обязанностей ряд подчиненных в связи с многочисленными обращениями потерпевших по делу о гибели 10 детей в аварии в Ханты-Мансийском автономном округе.

От работы отстранены руководитель четвертого следственного управления (с дислокацией в Екатеринбурге) Главного следственного управления СК РФ Руслан Ибиев, его заместитель Дмитрий Корешников, руководитель следственного управления СК России по Югре Анвар Ахмедзянов.

Несмотря на то, что следствием установлены причастные к произошедшему лица и в настоящее время дело рассматривается по существу в суде, в следственном комитете России продолжается расследование этой трагедии.

Это не единственное в регионе вызвавшее резонанс уголовное дело, расследование которого подвергается критике. В СМИ продолжает обсуждаться ДТП с участием сотрудника ГИБДД, который сбил 15-летнего подростка.

По поручению Александра Бастрыкина соответствующим контрольным подразделением центрального аппарата уже начата проверка действий следователей, в чьем производстве находились эти уголовные дела. Указанные лица отстранены от исполнения своих обязанностей до завершения служебных проверок.