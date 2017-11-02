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Редкие гуси с Ямала прилетели на зимовку в Китай

16:07 02 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
правительство.янао.рф

Лесные гуменники - редкие гуси из Красноселькупского района прилетели на зимовку в Китай. Они находятся в Синьдзян-Уйгурском автономном районе Китая, расположенном на границе с Казахстаном.

Летом 2017 года в ходе экспедиции в Красноселькупский район биологам рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии совместно с сотрудниками заповедника Верхне-Тазовский удалось пометить GPS-передатчиками семь взрослых особей лесного гуменника – одного из самых малоизученных и редких гусей в мире. Ученым необходимо выяснить, каким путем мигрирует и где зимует так называемая азиатская субпопуляция лесных гуменников, чтобы принять меры по сохранению этого подвида птиц.

В октябре научный сотрудник центра кольцевания птиц Института экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, орнитолог рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии Софья Розенфельд получила сигналы от шести помеченных гуменников. Используя разные пути, они прилетели в Синьдзян-Уйгурский автономный район Китая с разницей в несколько часов. В пути гуси не делали продолжительных остановок, отдыхая всего по несколько часов.

"Полученные данные позволят Ямалу начать диалог с Китаем о совместных мерах по сохранению лесного гуменника", – считает Софья Розенфельд.

правительство.янао.рф

Ученые также подготовили и представили научные обоснования о внесении лесного гуменника в Красную книгу ЯНАО.

С 2010 года при поддержке департамента по науке и инновациям ЯНАО реализуется многолетний проект по мониторингу редких видов арктических птиц, включающий помимо чисто научных задач мероприятия по сохранению и поддержанию благоприятного статуса птиц. За это время ученые получили уникальные данные о 26 видах гусеобразных, в том числе краснокнижных видах. Исследования проводятся с использованием сверхлегкой авиации, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

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Теги: Ямал , птицы , биология , орнитология , Китай

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