Степан Киричук поздравил тюменцев с Днем народного единства

Фото ИА "Тюменская линия"

День народного единства уходит своими корнями вглубь веков, знаменует преемственность традиций народного единения и сплоченности. Об этом заявил член Совета Федерации РФ от Тюменской области Степан Киричук.

"Сегодня мы отвечаем на сложные вызовы современности, черпая силу в истории России, в делах и заветах наших предков. Мы по праву гордимся их ратными подвигами, трудовыми свершениями, искренним стремлением верой и правдой служить Отечеству. День народного единства - праздник в знак уважения к традициям согласия и сплоченности, которые во все времена объединяли миллионы людей нашей многонациональной страны. Стремление к миру и свободе, солидарность и ответственность за судьбу Отечества были и остаются фундаментальными основами нашего общества, помогают преодолевать любые испытания, эффективно решать важнейшие государственные задачи и делать нашу Родину сильной и современной", - подчеркнул сенатор, поздравляя земляков с праздником.

Степан Киричук от всей души пожелал тюменцам здоровья, благополучия, счастья и мира.

Евгений Бабенко