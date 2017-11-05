По "Властелину колец" задумали снять сериал

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По трилогии Джона Рональда Руэла Толкина "Властелин колец" хотят снять фэнтези-телесериал.

Сейчас ведутся предварительные переговоры об этой возможности между американской студией Warner Bros. Television, компанией Tolkien Estate, которая управляет наследием знаменитого писателя, и кинокомпанией Amazon Studios. Отмечается, что в них лично вовлечен основатель и руководитель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос.

В основе идеи — поручение Безоса перейти от нишевых сериалов к масштабным проектам. В связи с этим сериал по эпопее Толкина считается наиболее вероятным вариантом по причине популярности у читателей и интереса к экранизациям у зрителей.

Джон Рональд Руэл Толкин — английский фэнтези-писатель, автор сказки "Хоббит" и культовой эпопеи "Властелин колец". Действие этих произведений, а также "Сильмариллиона" разворачивается в вымышленной вселенной, центральным континентом которой является Средиземье, сообщает "Лента.ру".