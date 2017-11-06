Школьников региона познакомили с деятельностью поисковиков

Школьников региона познакомили с деятельностью поисковиков. Фото пресс-службы Тюменского областного поискового центра

Более 500 учащихся из шести муниципальных образовательных учреждений Тюмени познакомились с деятельностью Тюменского областного поискового центра, сообщила его пресс-служба.

Тюменские поисковики провели обучающие игры и мастер-классы, чтобы привить навыки коммуникации и командного взаимодействия у школьников. Активистам российского движения школьников представили формы проведения мероприятий.

Поисковики презентовали реализуемые акции и проекты: школа реставратора, митинг памяти, почетный караул, агитпробег, общественная приемная по заявкам родственников участников Великой Отечественной войны, рассказали о полевых поисковых экспедициях, познакомили школьников с экспонатами из "Музея истории поискового движения Тюменской области", найденными на местах сражений Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2017 году поисковому движению Тюменской области исполнилось 30 лет.