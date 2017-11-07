Из горящего дома на Береговой вынесли пять газовых баллонов
Пожар в доме на ул. Береговой. Фото МЧС России по Тюменской области
Короткое замыкание стало причиной пожара в двухэтажном жилом доме на ул. Береговой в Тюмени. ЧП произошло утром 6 ноября.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7 часов 21 минуту. Через девять минут на место прибыли первые подразделения МЧС.
Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, площадь возгорания составила 13 на 12 метров.
Пожар в доме на ул. Береговой. Фото МЧС России по Тюменской области
При тушении было создано четыре звена газодымозащитной службы. В 7 часов 58 минут пожар удалось локализовать, а в 8 часов 7 минут – полностью ликвидировать.
Известно, что пожарные вынесли из зоны горения пять газовых баллонов. Пострадавших нет, однако огонь повредил кровлю здания. Ущерб нанесен квартирам, расположенным на втором этаже.
Пожар в доме на ул. Береговой. Фото МЧС России по Тюменской области
Любовь Голышева
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