Из горящего дома на Береговой вынесли пять газовых баллонов

Пожар в доме на ул. Береговой. Фото МЧС России по Тюменской области

Короткое замыкание стало причиной пожара в двухэтажном жилом доме на ул. Береговой в Тюмени. ЧП произошло утром 6 ноября.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 7 часов 21 минуту. Через девять минут на место прибыли первые подразделения МЧС.

Как сообщили корреспонденту ИА "Тюменская линия" в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, площадь возгорания составила 13 на 12 метров.

Пожар в доме на ул. Береговой. Фото МЧС России по Тюменской области

При тушении было создано четыре звена газодымозащитной службы. В 7 часов 58 минут пожар удалось локализовать, а в 8 часов 7 минут – полностью ликвидировать.

Известно, что пожарные вынесли из зоны горения пять газовых баллонов. Пострадавших нет, однако огонь повредил кровлю здания. Ущерб нанесен квартирам, расположенным на втором этаже.

Пожар в доме на ул. Береговой. Фото МЧС России по Тюменской области

Любовь Голышева