В Тобольске состоялся большой фестиваль "Духовная песнь православной Сибири"
Фото: "Тобольская правда"
Более 500 любителей хоровой музыки из России и стран ближнего зарубежья приняли участие в фестивале "Духовная песнь православной Сибири", который состоялся в Тобольске.
Как сообщает Тобольская митрополия, хоры показали высокий уровень исполнения. Тоболяки на фоне именитых коллективов тоже смотрелись весьма достойно.
Дипломы первой степени в номинации "Хоровые коллективы воскресно-приходских школ" получили коллектив воскресной школы храма Семи Отроков Ефесских "Воскресение" Тобольска и епархиальный детский хор из Караганды.
В номинации "Хоровые коллективы православных гимназий и общеобразовательных школ" лучшим стал хор девочек Тюменской православной гимназии. Победитель в номинации " Хоровые коллективы детских музыкальных учреждений" - архиерейская детская певческая капелла из Екатеринбурга.
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