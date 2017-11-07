В Тобольске состоялся большой фестиваль "Духовная песнь православной Сибири"

Фото: "Тобольская правда"

Более 500 любителей хоровой музыки из России и стран ближнего зарубежья приняли участие в фестивале "Духовная песнь православной Сибири", который состоялся в Тобольске.

Как сообщает Тобольская митрополия, хоры показали высокий уровень исполнения. Тоболяки на фоне именитых коллективов тоже смотрелись весьма достойно.

Дипломы первой степени в номинации "Хоровые коллективы воскресно-приходских школ" получили коллектив воскресной школы храма Семи Отроков Ефесских "Воскресение" Тобольска и епархиальный детский хор из Караганды.

В номинации "Хоровые коллективы православных гимназий и общеобразовательных школ" лучшим стал хор девочек Тюменской православной гимназии. Победитель в номинации " Хоровые коллективы детских музыкальных учреждений" - архиерейская детская певческая капелла из Екатеринбурга.