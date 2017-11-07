Популярность дач как мест для отдыха оценили ученые ТюмГУ

Дачный отдых, фото - www.lesjardinsdanatole.fr

Дачи и садовые участки как места отдыха становятся все популярнее среди тюменцев.

Этот факт отметила доцент кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Елена Киприна. По ее словам, на это повлияли не только финансовые трудности и особенности здоровья в старшем возрасте, но и стремление сочетать отдых с выращиванием сельхозкультур для собственного потребления. В меньшей степени любовь к дачам связана с отсутствием привычки или желания путешествовать.

"Исследование показало, что наибольшее количество рекреационных потребностей в отдыхе на садовых и дачных участках отмечается в пределах Югры - 51,9 процента. Это объясняется особенностями размещения городского населения по территории области и относительно комфортными условиями природы по сравнению с Ямалом. Также высокая востребованность дачных и садовых участков как мест для отдыха говорит о том, что сегодня нужны проекты благоустройства прилегающих к ним территорий", - пояснила эксперт.

Она добавила, что в регионе дачи и садовые участки имеют около 44 % жителей. Больше всего дачников на юге области – более 70%. Всего на территории региона расположены 747 садовых и 185 дачных некоммерческих товариществ, сообщает пресс-служба ТюмГУ.