В массовой аварии на 50 лет Октября пострадала девушка

Массовая авария на 50 лет Октября. Фото МЧС России по Тюменской области.

Массовая авария произошла утром 7 ноября на улице ул. 50 лет Октября, 213 в Тюмени. В 7 часов 31 минуту здесь столкнулись сразу четыре легковых автомобиля – "Лада Гранта", "Лада Приора", "Ниссан Альмера" и "Киа Пиканто".

"По предварительным данным "Лада Приора" поворачивала, а "Лада Гранта" в этот момент пыталась перестроиться, нарушив при этом правила дорожного движения. В результате произошло столкновение", - рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Массовая авария на 50 лет Октября. Фото МЧС России по Тюменской области.

Известно, что в аварии пострадала девушка 1992 года рождения. У нее ушиб грудной клетки. Помощь медики оказали на месте.

Кроме того, по данным пресс-службы МЧС России по Тюменской области, на место аварии выезжали пожарные.

"Сотрудники 32 ОФПС по Тюменской области прибыли через шесть минут, для предотвращения возможного возгорания легкового автомобиля оперативно отключили аккумулятор", - говорится в сообщении пресс-службы.

Пожарные выехали на место аварии на 50 лет Октября. Фото МЧС России по Тюменской области.

Любовь Голышева