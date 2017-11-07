Тюменец ограбил женщину, с которой познакомился в кафе

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Мужчину, подозреваемого в грабеже, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, в полицию обратилась 44-летняя жительница Тюмени. Женщина пояснила, что отдыхала в одном из кафе, где познакомилась с молодым человеком. После закрытия заведения новые знакомые ушли домой, где продолжили распивать спиртные напитки. Мужчина стал намекать женщине на продолжение отношений, но получил отказ. После чего злоумышленник нанес удар по лицу своей новой знакомой, забрал кошелек с 500 рублями и банковской картой и скрылся с места преступления.

Полицейским удалось установить автомобиль фигуранта. По ориентировке мужчину задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний тюменец.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.