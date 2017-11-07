Работодатели охотно берут в штат соискателей с небольшим опытом работы

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Почти половина вакансий (49%) на рынке труда в Тюменской области предложена для специалистов с опытом работы от одного до трех лет.

Такие данные приводят аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Для соискателей с опытом более шести лет работодатели разместили всего 4% вакансий. Наиболее охотно опытных соискателей компании готовы видеть в высшем менеджменте, строительстве, производстве, добыче сырья и бухгалтерии.

"Часто задают вопрос, в каких сферах могут найти работу соискатели в возрасте 55 лет. По резюме таких кандидатов видно, что большинство из них ищут работу именно в той сфере, где работали раньше, где чувствуют себя наиболее уверенно", - рассказал руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина.

Всего 14% соискателей старше 55 лет готовы рассматривать предложения с частичной занятостью, остальные бы хотели работать полный день. Чаще всего возрастные соискатели Тюменской области ищут работу в производстве, строительстве, администрировании, транспортной сфере и бухгалтерии.

Интересно, что большинство соискателей старше 55 лет – мужчины, в Тюменской области их набралось 69%.