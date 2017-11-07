Сериал "Взрослые дети" пригласили на ТВ-3

"Взрослые дети" вышли в финал шоу "Быть или не быть - 2". Фото Первой киностудии Тюмени

Пилотная серия многосерийного фильма "Взрослые дети", созданный тюменской Первой киностудией в областной столице, вышла в финал чемпионата России по сериалам проекта "Быть или не быть-2", который проводит федеральный канал ТВ-3.

По заданию турнира сериалов кинематографисты со всей страны представляли свою идею в пилоте: для участия в шоу нужно было выложить во "ВКонтакте" первую серию с хэштегом #СнимуПилот до 1 октября. Третий этап - голосование - прошли 36 участников. Телесериал "Взрослые дети", который снимает Первая киностудия Тюмени, вошел в шорт-лист лидеров. По словам продюсера и автора идеи сериала "Взрослые дети" Андрея Басова, ныне создателей апокалиптического сериала пригласили в Москву на съемки телепрограммы "Быть или не быть-2", которые пройдут с 19 по 21 ноября. Шоу выйдет на экраны в декабре 2017 года.

Хронометраж пилота – 26 минут. Авторы продолжат в этом же формате, планируют сделать восемь серий в сезоне. А вот в количестве сезонов и серий авторы себя не ограничивают. Кинематографисты отправляют пилот на все телеканалы. В Москве интересы тюменцев протекционирует их земляк, сопродюсер сериала Юрий Кузнецов-Таежный.

Тюменский телесериал ищет прокатчика. Фото Первой киностудии Тюмени

Андрей Басов признался, что вопрос финансов уходит на второй план. Это проявляется при переговорах с прокатчиками. При знакомстве с пилотом специалисты телеканалов признают удачную идею тюменского сериала, просят доработать сценарий под контент телеканала: "Некоторые хотят, чтобы у нас была чернуха". Я бы не хотел в эту сторону идти. Это и без нас могут снимать", - считает продюсер.

По словам Андрея Басова, если проект не найдет своего федерального прокатчика, "Взрослые дети" получат дистрибуцию в Сети. В его успехе авторы уверены.

"Трейлер сериала за первый месяц посмотрели 200 тысяч человек. Интерес к сериалу у людей есть. И это при том, что мы не занимались продвижением проекта на российском уровне. Мы будем в любом случае делать этот проект. Возможно, он будет медленнее производиться и не будет масштабных сцен", - сказал Андрей Басов.

Видео из группы "Чемпионат России по сериалам" в соцсети "ВКонтакте"

Среди других возможностей кинематографисты рассматривают вариант участия в конкурсе Минкульта РФ. У Первой киностудии уже был опыт участия в тендере министерства с трехсерийным художественным фильмом для детей "Игры времени" в формате IMAX 3D.

"Хотели снять фэнтези в стиле Гарри Поттера. Планировалось много взрослых актеров, даже Жерар Депардье в одной роли. Мы прошли все стадии отбора, дошли до питчинга. Проект видел лично Мединский. Сказал, что ребят нужно обязательно поддержать. Нам давали денег, мы не стали их брать", - рассказал Андрей Басов.

Он пояснил, в 2013 году бюджеты сильно урезали, потому целесообразней было отказаться от господдержки, чем не оправдать выделенные средства - на проект давали только половину необходимой суммы. Сценарий отложили: "Может мы к нему и вернемся. Но тот проект – красивая сказка, а "Взрослые дети" реально чему-то научат детей", - считает продюсер.

Сериал уже дал зачатки профессии некоторым тюменским ребятам. Нужда в профессиональных актерах заставила кинематографистов выучить собственную труппу. В 2015 году Андрей Басов открыл Первую киношколу: "Я понял, что мне потребуется очень много детей для проекта. А если они будут неподготовленные, качество проекта упадет", - пояснил он.

На родине сериала к 2017 году кинематографисты отсняли материал уже для трех серий. Так, вторую снимали в тюменском драматическом театре в августе 2017 года. В нем одну из самых массовых сцен сыграли 400 тюменских детей.

Герои сериала пытаются вести обычную жизнь, но оказываются в пустых квартирах, школах, среди пустынных улиц. Во второй серии главная героиня входит в супермаркет, чтобы купить чипсы, шоколад, газировку. В пустом магазине обрушивается потолок: без присмотра взрослых мир начинает разрушаться.

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Детям предстоит справиться с тяготами жизни самостоятельно, научиться жить без опекунской заботы. Андрей Басов поясняет идею: "Детям присущ детский максимализм – нет градаций и оттенков: зло либо добро, человек хороший или плохой. Только с возрастом они понимают, что нет идеальных людей и простых ситуаций. В сериале ребятам дадут это понять".

В съемочной команде тюменского проекта 10 человек. Режиссуру сериала Андрей Басов делит пополам со сценаристом-драматургом Валерием Шергиным. Идея создать постапокалиптический многосерийник пришла в голову авторам после просмотра сериала "Ходячие мертвецы".

"Мир постапокалипсиса раскрывает глубинные вещи. Например, устройство общества проверяется на практике – и демократия, и социализм и прочее. Сериал не так прост, как может показаться на первый взгляд. Погрузить персонажей в экстремальные условия всегда интересно. Характер начинает работать по-другому. Люди перестают прикрываться образами, стараются выживать – не до игр и масок", - пояснил Андрей Басов.

Он подчеркнул - проект социально ориентирован. Авторы намерены не просто рассказать интересную историю, а научить детей взрослому мышлению. Кинематографисты дают возможность разобраться в ситуации, посмотрев сериал. Кстати, место съемок сериал не сменит: Андрей Басов заверил, проект будет сниматься в Тюмени. Авторы продолжают кастинг в поисках новых героев сериала.

Видео из группы "Первая киношкола" в соцсети "ВКонтакте"

Ирина Ромашкина