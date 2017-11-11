Девяносто девять лет назад окончилась Первая мировая война

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11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая война (1914-1918 гг.), в которой участвовали 38 государств.

Утром 8 ноября германская делегация прибыла на станцию Ретонд в Компьенском лесу, где была принята Верховным главнокомандующим вооруженными силами Антанты маршалом Фошем. Ей были зачитаны условия перемирия. Они предусматривали прекращение военных действий, эвакуацию в течение 14 дней оккупированных германскими войсками районов Франции, территорий Бельгии и Люксембурга, а также Эльзас-Лотарингии. Войска Антанты занимали левый берег Рейна (причем содержание оккупационной армии целиком возлагалось на Германию), а на правом берегу предусматривалось создание демилитаризованной зоны.

Германия должна была выдать Антанте 5 тыс. артиллерийских орудий, 30 тыс. пулеметов, 3 тыс. минометов, 5 тыс. паровозов, 150 тыс. вагонов, 2 тыс. самолетов, 10 тыс. грузовых автомобилей, 6 тяжелых крейсеров, 10 линейных кораблей, 8 легких крейсеров, 50 эсминцев и 160 подводных лодок. Остальные корабли германского военно-морского флота разоружались и интернировались союзниками. Блокада Германии сохранялась.

Компьенское перемирие имело ярко выраженный антисоветский характер. Согласно статье 12-й, германские войска продолжали оккупацию занятых ими территорий Советской России до тех пор, пока этот вопрос не решат союзники, "учитывая, внутреннее положение этих территорий". Предусматривался также "свободный вход и выход в Балтийское море для военных и торговых судов Антанты", подготавливавшей вооруженную интервенцию против России.

Фош решительно отверг все попытки германской делегации завязать переговоры по поводу условий перемирия. Фактически это означало требование безоговорочной капитуляции. Германская делегация получила для ответа 72 часа. Срок ультиматума истекал 11 ноября в 11 часов утра по французскому времени.

По словам одного из участников компьенских переговоров, к удивлению Фоша, немцы "довольно легко" восприняли столь тяжелые условия о полной сдаче флота и оккупации левого берега Рейна, но, напротив, мертвенно бледнели и совершенно терялись, как только вставал вопрос о сдаче пушек, пулеметов и паровозов. Глава комиссии по перемирию статс-секретарь ведомства иностранных дел Эрцбергер воскликнул: "Но тогда мы пропали! Как сможем мы защищаться против большевизма?" — и немного погодя заявил: "Но вы не понимаете, что, лишая нас возможности защищаться, вы губите нас, губите также и себя. И вы пройдете через это в свою очередь!"

В конце концов, запугивая победителей "большевистской опасностью", германская делегация добилась некоторых уступок. Так, количество пулеметов, подлежащих выдаче, было снижено до 25 тыс., самолетов — до 1,7 тыс., грузовых автомобилей — до 5 тыс. Были сняты требования о выдаче подводных лодок. В остальных же пунктах условия перемирия остались без изменений. 9 ноября революционные германские рабочие и солдаты свергли монархию Гогенцоллернов. Германия была объявлена республикой. В ночь с 9 на 10 ноября Вильгельм II бежал в Голландию.

11 ноября 1918 г. в 5 часов утра по французскому времени условия перемирия были подписаны. В 11 часов раздались первые выстрелы артиллерийского салюта наций в 101 залп, возвестившего окончание Первой мировой войны.

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества.