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Солоха угостит тюменских театралов украинским напитком

13:59 08 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Государственный русский драматический театр Удмуртии приехал на гастроли в Тюмень. Фото ИА "Тюменская линия"

Два Гоголя сойдут со страниц учебника литературы к тюменским зрителям, чтобы рассказать удмуртскую театральную фантазию "Вечера на хуторе близ Диканьки" в тюменском драматическом театре 8 ноября в 19 часов.

Спектакль по мотивам Гоголя откроет гастрольный репертуар Государственного русского драматического театра Удмуртии. Как рассказала заместитель директора театра Анна Никифорова на пресс-конференции в тюменском драмтеатре,  служители Мельпомены из Ижевска впервые приехали в Тюмень на гастроли. Это стало возможно благодаря федеральному проекту "Большие гастроли" Минкультуры РФ.

"Это важно для нашего театрального сообщества. Нам важно видеть разную публику, публике - видеть разные труппы. Этой осенью случился бум. С сентября по ноябрь у нас прошло много гастролей. В программе этой осенью участвует 800 спектаклей 150 театров из 65 городов", - пояснила она.

В труппе удмуртского театра 33 артиста. Ижевск и Тюмень схожи по количеству жителей и в них примерно одинаково развивается театральная жизнь, отметила Анна Никифорова. Артисты волнуются, понравится ли репертуар тюменцам.

Как рассказала заботливая учительница литературы Солоха, роль которой исполнит актриса Ирина Демеитова, такого Гоголя тюменские зрители еще не видели.

"Приглашаю на спектакль тех, у кого с утра не было настроения. Там все неожиданно. Такого Гоголя вы не видели. А там их два", - заинтриговала актриса.

Солоха пообещала, что лично пойдет в зал и угостит зрителей самым украинским напитком. Спектакль напомнит капустник, артисты считают его визитной карточкой театра. Не ломая сюжетную линию, не выбрасывая слова из монологов персонажей, они покажут другую классику. В спектакле используют музыку современных рок-исполнителей - "Океан Эльзи", "Вопли Видоплясова" и других.

"К нам этот спектакль приходят смотреть по несколько раз. Это такой капустник - все будем танцевать", - пообещала Ирина Демеитова.

Актер Михаил Солодянкин занят почти во всех шести спектаклях, которые удмуртская труппа привезла в Тюмень. Он пояснил, ижевский театр драмы любит эксперименты.

"Мы любим хулиганить и экспериментировать. Вы это увидите в наших спектаклях. Мы купаемся в разной режиссуре и это прекрасно для артиста", - считает Михаил Солодякин.

С 8 по 12 ноября ижевский театр представит спектакли "Вечера на хуторе близ Диканьки" режиссера Петра Шерешевского и "Личная жизнь" в постановке Дмитрия Егорова, чеховскую "Чайку" режиссера Сергея Павлюка, трагикомедию "Между небом и землей" драматурга Игоря Афанасьева, спектакль "Ужин дураков" французского сценариста и режиссера Франсиса Вебера. Юным театралам ижевцы привезли "Аленький цветочек" по сказке Сергея Аксакова.

Ирина Ромашкина

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Теги: актеры , театр , Тюменский драматический театр , гастроли

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