Музыка от "А" до "Я" звучит в "Доме Пионеров"

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Творческий коллектив "От "А" до "Я" выступает по субботам в ресторанно-гостиничном комплексе "Дом Пионеров" под Тюменью.

В репертуаре вокально-музыкального квартета - знаменитые советские шлягеры, песни из известных художественных и мультипликационных фильмов.

Артисты готовы порадовать и любителей бардовского направления, а также исполнят произведения, которые еще ни разу не звучали в эфире.

Квартет "От "А" до "Я" появился на свет в стенах музыкальной студии "Интервал" Дворца творчества и спорта "Пионер". Его основатели – педагоги студии Наталья и Александр Кураповы. Через их руки прошло много талантливых ребят, двое из них – Лидия и Сергей – пополнили состав ансамбля. Все музыканты имеют богатый эстрадный опыт, являются лауреатами музыкальных конкурсов.

Большинство песен коллектив исполняет под аккомпанемент гитары и синтезатора. Некоторые композиции звучат в сопровождении блокфлейты и скрипки. Ударные партии исполняются на кахоне. Этот инструмент вошел в арсенал многих музыкальных коллективов и заменил собой громоздкую ударную установку.

В "Доме Пионеров" можно не только послушать качественную музыку, но и исполнить любимые песни вместе с артистами или заказать музыкантам новую, никогда ранее не исполнявшуюся песню, стать ее первыми слушателями.

Квартет "От "А" до "Я" ждет гостей в "Доме Пионеров" субботними вечерами с 18 часов.

Уникальный ресторанно-гостиничный комплекс расположен под Тюменью, в окружении живописной сибирской природы по адресу: 27 км Ялуторовского тракта, стр. 1/1. Здесь можно не только отдохнуть душой под приятную музыку, но и опробовать новый формат культурно-познавательного отдыха: развлечения на природе совместить с изучением уникальной музейной экспозиции, рассказывающей о жизни в СССР.