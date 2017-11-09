Слепить желтую собаку предлагают россиянам

god-sobaki.ru

Объявлен всероссийский конкурс на лучшую работу, посвященную символу 2018 года. Дедлайн 27 ноября.

Организатор: Художественная мастерская Erkhim Darkhan.

К участию приглашаются граждане России вне зависимости от возраста.

Конкурс "Символ года" проводится к празднованию начала 2018 года и наступлению года желтой собаки по восточному гороскопу.

Принимаются макеты скульптуры символа 2018 года, выполненные в пластилине, глине, пластике, дереве. Размер до 30 см. Скульптура должна быть изготовлена одним автором по его оригинальной задумке. Каждый участник может представить на конкурс неограниченное количество работ.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо создать форму к скульптуре и передать ее организаторам в Галерею искусств народов Азии по адресу г. Улан-Удэ, ул Ленина, 42.

Победителю конкурса будет предоставлена возможность в выборе приза:

- денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей;

- прохождение оплачиваемой стажировки в течении одного месяца в Художественной мастерской Erkhim Darkhan.

- все участники конкурса отмечаются дипломами.

Контакты: 8 (902) 450-42-42, artnomto@nomto03.ru.