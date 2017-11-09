Слепить желтую собаку предлагают россиянам
god-sobaki.ru
Объявлен всероссийский конкурс на лучшую работу, посвященную символу 2018 года. Дедлайн 27 ноября.
Организатор: Художественная мастерская Erkhim Darkhan.
К участию приглашаются граждане России вне зависимости от возраста.
Конкурс "Символ года" проводится к празднованию начала 2018 года и наступлению года желтой собаки по восточному гороскопу.
Принимаются макеты скульптуры символа 2018 года, выполненные в пластилине, глине, пластике, дереве. Размер до 30 см. Скульптура должна быть изготовлена одним автором по его оригинальной задумке. Каждый участник может представить на конкурс неограниченное количество работ.
Чтобы принять участие в конкурсе необходимо создать форму к скульптуре и передать ее организаторам в Галерею искусств народов Азии по адресу г. Улан-Удэ, ул Ленина, 42.
Победителю конкурса будет предоставлена возможность в выборе приза:
- денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей;
- прохождение оплачиваемой стажировки в течении одного месяца в Художественной мастерской Erkhim Darkhan.
- все участники конкурса отмечаются дипломами.
Контакты: 8 (902) 450-42-42, artnomto@nomto03.ru.
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