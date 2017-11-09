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Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Тюменской области

13:04 09 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.nalog.ru

Дни открытых дверей по уплате имущественных налогов пройдут в Тюменской области 10 и 11 ноября.

Жителям расскажут о том, как рассчитываются налоги на землю, имущество, транспорт, о сроках и способах их уплаты, о применяемых налоговых ставках и льготных категориях граждан, которые освобождены от обязанности уплачивать налоги, помогут сориентироваться в особенностях налогообложения, а при необходимости произведут перерасчет исчисленных сумм.

Сотрудники налоговых органов подключат всех желающих к интернет-сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", который не только позволяет сформировать квитанцию на уплату налоговых платежей, но также оплачивать текущие начисления и погашать налоговую задолженность в режиме реального времени, сообщает пресс-служба регионального управления ФНС.

В дни открытых дверей налоговые инспекции региона будут работать по следующему графику: 10 ноября – с 8 до 20 часов; 11 ноября – с 10 до 15 часов; 24 ноября – с 8 до 20 часов и 25 ноября – с 10 до 15 часов. 

По вопросам уплаты имущественных налогов налогоплательщики могут звонить в единый контакт-центр ФНС России 8-800-222-22-22.

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Теги: УФНС России по Тюменской области , налоги

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