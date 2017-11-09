Тюменский суд вынес приговор убийце труженицы тыла

Тюменскй суд вынес приговор убийце труженицы тыла. Фото: sledcom.ru

Приговор по делу об убийстве труженицы тыла, вдовы писателя Ивана Ермакова вынес Тюменский областной суд. Житель Алтайского края 25-летний Александр Козырева признан виновным убийстве и разбое.

Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек приехал в Тюмень, познакомился с женщиной и стал проживать у нее в квартире в доме на ул. Республики. В том же доме в одном подъезде с ними жила 89-летняя труженица тыла - вдова писателя Ивана Ермакова. 8 июля 2017 года пьяный Козырев на лестничной площадке встретил пожилую женщину и попросил напоить его водой. Женщина впустила его в квартиру и напоила водой. Козырев на полке в шкафу увидел три юбилейные медали – 60, 65 и 70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которыми была награждена труженица тыла. Поскольку он коллекционировал медали, то решил завладеть ими любой ценой. Когда женщина повернулась спиной, злоумышленник напал на нее и удушил. С похищенными наградами он скрылся.

9 июля Козырева по горячим следам задержали и 10 июля по решению суда заключили под стражу. Похищенные юбилейные медали в ходе следствия были найдены.

Козырев полностью признал вину, в содеянном раскаялся.

Суд назначил Козыреву 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия наказания он в течение года будет ограничен в свободе передвижения.

По приговору суда юбилейные медали будут возвращены внуку погибшей, сообщает прокуратура Тюменской области.