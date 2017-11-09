Ученые выяснили, почему мужчинам нравится работать в банках

gorod.lv

Сотрудники банков мужского пола в большей степени удовлетворены банковскими системами повышения мотивации, чем сотрудники женского пола. То есть пол оказывает большее влияние на удовлетворенность системой стимулирования, чем должность.

Такие выводы сделал постдок научно-исследовательского центра Финансово-экономического института ТюмГУ Ежи Казьмерчик, проводя исследования среди сотрудников банков на предмет степени соответствия мотивационных систем банков их личным ожиданиям. Любопытно, что научный проект Ежи проводил в Польше и в нем участвовали около 2 тыс. сотрудников банков. Работа проводилась совместно с Государственным экономическим университетом Познани.

"Ключевым фактором, определяющим, насколько система стимулирования персонала соответствует ожиданиям сотрудников, является возраст, – сообщил Ежи Казьмерчик. – Молодые сотрудники – не старше 27 лет – в большей степени удовлетворены существующей системой стимулирования".

Вторым по важности фактором стало место работы (для младшего персонала) и пол (для старшего персонала). Работающие в головном офисе молодые сотрудники чаще оказывались удовлетворены системой мер повышения мотивации. Однако, по словам Ежи, женщины старше 27 в меньшей степени удовлетворены этим фактом, чем мужчины той же возрастной группы.

Высокая удовлетворенность персонала системой стимулирования наблюдается у молодых сотрудников мужского пола, часто присутствующих на рабочем месте. "Создание эффективной системы стимулирования – непростая задача, – считает Казьмерчик. – Залог эффективности такой системы – подбор нужных инструментов. На рубеже столетий подходы к трудовой мотивации претерпели существенные изменения, потому так важно изучать меняющиеся потребности и ожидания сотрудников".

Отметим, что трудовая мотивация лишь недавно стала восприниматься как ключевой компонент процесса управления, нацеленный на повышение эффективности, сообщает пресс-служба ТюмГУ.