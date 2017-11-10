В Тюмени выберут лучшего мехатроника

Фото: prof.utmn.ru

Соревнования по мехатронике состоятся в рамках конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в техноцентре Тюменского государственного университета (ул. Ленина, 25) с 24 по 26 ноября.

Конкурс пройдет среди работников организаций производственной сферы и студентов образовательных организаций профессионального образования.

Задания ориентированы на проверку как теоретических знаний, так и практических навыков в сфере мехатроники, автоматизации систем управления технологическими процессами.

В течение нескольких часов конкурсанты будут состязаться в сборке, программировании, пусконаладке и оптимизации станции распределения заготовок.

Основными критериями оценки работы конкурсантов станут время и качество выполнения задания, отсутствие ошибок и соблюдение правил охраны труда.

Победители и призеры конкурса будут определены по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий, сообщает областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.