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Светофоры не будут работать в районе улиц Одесской и 50 лет Октября

08:43 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: newkaliningrad.ru

Пять светофоров не будут работать из-за плановых работ на сетях электроснабжения в Тюмени 10 ноября.

Как сообщает Тюменьгортранс, с 13 до 17 часов будут отключены светофорные объекты: на ул. Одесской в районе дома №16 (областная ГИБДД), на пересечении улиц 50 лет Октября и Одесской, на ул. 50 лет Октября в районе дома № 57б, на пересечении улиц 50 лет Октября и Севастопольской, на пересечении улиц Одесской и Харьковской.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ "Тюменьгортранс" 68-84-35 или на сайте.

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Теги: отключение светофоров

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