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В Тобольске растет раскрываемость преступлений

10:48 10 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Свыше 1 тыс. 350 преступлений зарегистрировано в Тобольске с начала 2017 года.

Об этом на пресс-конференции в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел рассказал начальник МО МВД России "Тобольский" Вадим Цветков. По его словам, показатель снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Мы добились хороших результатов по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. У нас 100% раскрываемость убийств, тяжких телесных повреждений, значительно увеличилась раскрываемость грабежей, угонов и разбойных нападений", - отметил Вадим Цветков.

Между тем, в Тобольске фиксируется рост числа мошенничеств, большинство из которых совершены бесконтактным способом. Около 10% из них составляют интернет-мошенничества. Зачастую злоумышленники взламывают страницу в соцсетях и просят одолжить деньги. Большую часть преступлений по-прежнему составляют телефонные мошенничества. Преступники представляются сотрудниками банка, родственниками, попавшими в беду и пр. Если раньше на эту удочку попадались пожилые граждане, то сейчас среди обманутых есть представители всех категорий.

Также в Тобольске отмечается  рост преступности среди несовершеннолетних. С начала года зарегистрировано 58 преступлений, это на 30% больше, чем в 2016 году. Среди них: угоны, кражи, грабежи.

В свою очередь, председатель общественного совета при тобольской полиции Сергей Леушин рассказал о работе структуры, которую он возглавляет с ноября прошлого года.

"Первый состав был создан пять лет назад и на протяжении всех этих лет активно и плодотворно работает. Мы рассматриваем проблемные моменты, касающиеся как всех жителей города, так и частные конкретные случаи, помогаем разобраться в сложных ситуациях. Берем на себя обязательства в помощи полицейским по профилактике преступлений, инициируем проведение акций, участвуем в них, в этом году провели порядка восьмидесяти мероприятий", - отметил он.

В завершении пресс-конференции Вадим Цветков и Сергей Леушин поздравили личный состав тобольской полиции и ветеранов ОВД с праздником, пожелали крепкого здоровья, долголетия и успехов в службе.

Евгений Новоселов

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Теги: полиция , Тобольск

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