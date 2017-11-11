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Аспирант ТИУ разработал проект эффективного транспортного обслуживания для тюменцев

14:37 11 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Проект "Оценка эффективности создания приоритета движению маршрутных транспортных средств в городской транспортной системе" аспиранта Тюменского индустриального университета Алексея Фадюшина получил грант Ассоциации транспортных инженеров.

"В настоящее время во многих городах России реализуется концепция приоритета общественному транспорту с внедрением полос для маршрутных транспортных средств и приоритет проезда общественного транспорта за счет изменения режима работы светофорных объектов, - поясняет суть своего проекта Алексей Фадюшин. - Для снижения мотивации использования индивидуальным транспортом внедряют платные парковки, платные участки автомобильных дорог, выделенные полосы для движения маршрутных транспортных средств".

Проект молодого ученого - междисциплинарный, включает в себя такие разделы, как градостроительная деятельность, организация дорожного движения, транспортное моделирование, пассажирские перевозки.

В Тюмени уже есть опыт создания полос для маршрутных транспортных средств, например, по улицам Пермякова и Широтная полосы появились за счет уменьшения их количества для движения легковых и грузовых автомобилей. Негативный эффект для индивидуального транспорта был компенсирован созданием альтернативного варианта проезда по улице Монтажников. Подобные проблемы решали и с дорожными ситуациями на улице Республики.

Определить эффективность создания полосы для маршрутных ТС на этапе принятия решения возможно за счет применения имитационного моделирования дорожного движения и создания транспортных моделей, уверен автор проекта.

"В результате проведения исследований будут получены зависимости параметров дорожного движения от дорожных и транспортных факторов. Методика позволит определить оптимальные параметры полосы для движения маршрутных транспортных средств, при создании полосы, без расширения проезжей части, таким образом обеспечить достаточный уровень качества пассажирских перевозок и минимизировать негативные последствия для индивидуального транспорта".

Напомним, что в Тюменском индустриальном университете в рамках программы развития опорного вуза до 2020 года реализуется семь стратегических проектов, среди которых smart-сity "Умный город". К его реализации присоединились 16 учебных кафедр вуза, ведется разработка концепции, которую планируется представить городу в 2018 году. В общей сложности проект охватывает более 50 направлений. Среди них "Умная дорога", "Умное производство", "Умный дом", проекты в области ЖКХ, экологии, образования, медицины и др.

По мнению Олега Данилова – автора и руководителя проекта "Создание инновационного кластера в сфере компетенций smart-city, IoT/IioT и BigData" (SmartCity), наилучших результатов в Тюмени удалось достичь в сфере транспорта. На базе "Тюменьгортранса" уже внедрено три автоматизированные системы управления – АСУ дорожного движения, безопасности, пассажирские перевозки. 

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Теги: ТИУ , общественный транспорт , дорожное движение

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