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В Тюменском районе задержали водителей с фальшивыми документами

11:45 12 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюменском районе задержали водителей с фальшивыми документами/Фото ГИБДД Тюменской области

Дознаватели Межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 327 УК России "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

На 317 км автодороги Екатеринбург-Тюмень сотрудник Госавтоинспекции остановил автомобиль "Фолксваген" под управлением ранее не судимого жителя Иркутска. При проверке водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, полицейский заметил признаки подделки. Благодаря проведенным исследованиям установлено, что изъятый документ является фальшивым.

Позже на этой же автодороге полицейские остановили автомобиль "Тойота", которым управлял ранее не судимый житель Тюменского района 1985 года рождения. При проверке свидетельства о регистрации транспортного средства, предъявленного гражданином, полицейские усомнились в его подлинности. Стражами порядка документ изъят и направлен для проведения экспертизы. По результатам исследования установлено, что документ не соответствует требованиям и является поддельным.

Автолюбителей доставили в Межмуниципальный отдел МВД России "Тюменский" для дальнейшего разбирательства. На допросе задержанные дали признательные показания и сообщили, что документы приобрели в сети Интернет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

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Теги: ГИБДД Тюменской области , уголовные дела

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