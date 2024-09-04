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В Тобольске в 2025 году благоустроят сквер "Спортивный"

Общество, 17:08 04 сентября 2024

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Сквер "Спортивный" благоустроят в 10 микрорайоне Тобольска до конца 2025 года. Работы пройдут в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает департамент ЖКХ Тюменской области.

На территории сквера появятся площадки для активных игр, зон для отдыха с различными вариантами уличной мебели, устройство уличного освещения, озеленение. Кроме этого будет оборудована удобная парковка для автомобилей.

Отметим, весной 2024 года более 19 тысяч тоболяков приняли участие в выборе будущего облика этого общественного пространства.

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# благоустройства , национальный проект Жилье и городская среда

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