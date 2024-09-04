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Лучшие практики социального бизнеса представят на форуме "Свет" в Тюмени

Общество, 17:19 04 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 молодых специалистов станут участниками молодежного форума "Свет", который пройдет в мультицентре "Контора пароходства" 5 и 6 сентября. Их познакомят с лучшими практиками социального предпринимательства и корпоративного волонтерства, сообщают организаторы.

Архитектура события предусматривает четыре трека: наука, карьера, культура и спорт, волонтерство. В первый день работы пройдет дискуссия с авторами флагманских инициатив, оказавших позитивное воздействие на формирование комфортной социальной и городской среды. Во втором презентуют идеи по развитию рабочей молодежи в УФО, расскажут о мерах поддержки молодежных инициатив в макрорегионе и многое другое.

Подробности представлены на официальном сайте события.

Возрастное ограничение: 12+

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# корпоративное волонтерство , молодежь , предпринимательство

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