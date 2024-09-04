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Пять лет тюрьмы грозит таксисту за смертельное ДТП в Тобольске

Происшествия, 16:57 04 сентября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

27-летнему гражданину Республики Узбекистан грозит лишение свободы на срок до пяти лет за смертельное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июле 2024 года обвиняемый на арендованном такси марки Kia Rio перевозил семью с тремя детьми по автодороге Тобольск - Сетово - Елань. Водитель во время движения не справился с управлением, съехал с дороги в кювет. Машина врезалась в дерево и затем опрокинулась в воду. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка, ее отцу причинен тяжкий вред здоровью.

Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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# ДТП , прокуратура Тюменской области

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