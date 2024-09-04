Мужчину, распространявшего опасные сладости, задержали в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

29-летнего омича, подозреваемого в распространении шоколадных конфет с гашишем, задержали сотрудники полиции на ул. Степной в Тюмени.

Наряд патрульно-постовой службы насторожило подозрительное поведение молодого человека. Заметив полицейских, он попытался скрыться из виду: ускорил шаг и все время оглядывался. Когда мужчину остановили, он признался, что имеет при себе шоколадные конфеты.

Сладости оказались не простыми. Экспертиза показала, что они содержат наркотик - тетрагидроканнабинол. Злоумышленник рассказал, что изготавливал "конфеты" самостоятельно: смешивал растопленный шоколад с гашишным маслом и заливал в формочки, а после распространял через тайники. Правоохранители установили, что только за день молодой человек успел сделать семь таких закладок на территории города.

Все они изъяты полицейскими. Дома у подозреваемого также обнаружились весы, гашишное масло, упаковочные материалы и готовые "конфеты". Общий вес наркотиков, по предварительным данным, составляет не менее 100 граммов. Самобытный "кондитер" заключен под стражу.