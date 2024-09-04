Тюменская область получит федеральную поддержку на модернизацию сферы ЖКХ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фонд развития территорий одобрил заявку Тюменской области на получение финансовой поддержки для модернизации коммунальной инфраструктуры.

Средства пойдут на реконструкцию котельных в микрорайонах Казарово, Рощино, и ремонт сетей водо-, теплоснабжения и водоотведения общей протяженностью 16,3 км. Благодаря этому качество коммунальных услуг улучшится для 4,2 тыс. жителей региона, сообщает информационный центр правительства Тюменской области со ссылкой на ФРТ.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры стартовала в 2023 году. В ее рамках субъекты получают субсидии на обновление и строительство инженерных сетей и объектов сферы ЖКХ. Оператором выступает Фонд развития территорий. Ранее в Тюменской области по этой программе обновили 9,6 км сетей и реконструировали котельную в областном центре. Это повысило качество коммунальных услуг для порядка 4 тыс. человек.