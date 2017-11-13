Филипп Киркоров устроит грандиозное шоу для тюменцев

ria56.ru

Грандиозное шоу "Я" Филиппа Киркорова состоится в Тюменской филармонии 17 ноября. Представление уже увидели более 100 городов России и зарубежных стран.

Шоу пройдет в формате спектакля. Это не просто концерт, на время представления зритель почувствует себя героем фантастической истории, путешественником в мир собственных фантазий и грез.

Автором сенсационной постановки стал легендарный режиссер современности, Народный артист России Франко Драгоне.

Впервые идея такого шоу родилась у Филиппа Киркорова десять лет назад во время гастролей в Лас-Вегасе. Тогда артист попал на представление "Cirque du Soleil". Там же, в Лас-Вегасе, но пару лет спустя он оказался на шоу "A New Day…" Селин Дион. Она и познакомила Киркорова с постановщиком обоих проектов Франко Драгоне.

"В работе с Филиппом чувствую себя ювелиром — каждое действие открывает новую блестящую грань его таланта. Он артист. Он талант. Он профессионал. Уверен, шоу, которое мы создаем, вы захотите увидеть не один раз", - отмечал Драгоне.

Самое высокотехнологичное шоу, в котором используются несколько сотен костюмов, 60 человек персонала, десятки тонн декораций и даже настоящий фонтан, уже представили в 10 странах, а гастрольный тур расписали на три года вперед.

Приобрести билеты можно здесь, подробности по телефону 8 (3452) 566 000.

А также можно испытать удачу и поучаствовать в розыгрыше билетов на концерт от сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Для этого достаточно вступить в группу "ВКонтакте" и сделать репост конкурсной записи.