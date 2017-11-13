up

13.11.2017 понедельник

EUR 68.9791

USD 59.2808

В Тюмени -8..-10 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Филипп Киркоров устроит грандиозное шоу для тюменцев

13:01 13 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
ria56.ru

Грандиозное шоу "Я" Филиппа Киркорова состоится в Тюменской филармонии 17 ноября. Представление уже увидели более 100 городов России и зарубежных стран.

Шоу пройдет в формате спектакля. Это не просто концерт, на время представления зритель почувствует себя героем фантастической истории, путешественником в мир собственных фантазий и грез.

Автором сенсационной постановки стал легендарный режиссер современности, Народный артист России Франко Драгоне.

Впервые идея такого шоу родилась у Филиппа Киркорова десять лет назад во время гастролей в Лас-Вегасе. Тогда артист попал на представление "Cirque du Soleil". Там же, в Лас-Вегасе, но пару лет спустя он оказался на шоу "A New Day…" Селин Дион. Она и познакомила Киркорова с постановщиком обоих проектов Франко Драгоне.

"В работе с Филиппом чувствую себя ювелиром — каждое действие открывает новую блестящую грань его таланта. Он артист. Он талант. Он профессионал. Уверен, шоу, которое мы создаем, вы захотите увидеть не один раз", - отмечал Драгоне.

Самое высокотехнологичное шоу, в котором используются несколько сотен костюмов, 60 человек персонала, десятки тонн декораций и даже настоящий фонтан, уже представили в 10 странах, а гастрольный тур расписали на три года вперед.

Приобрести билеты можно здесь, подробности по телефону 8 (3452) 566 000.

А также можно испытать удачу и поучаствовать в розыгрыше билетов на концерт от сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Для этого достаточно вступить в группу "ВКонтакте" и сделать репост конкурсной записи.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: афиша , музыка , концерт , шоу , розыгрыш , культура , Тюменская филармония

Последние новости

14:49 Тюменца осудят за организацию азартных игр
14:38 Чем заправляемся: стали известны результаты акции "Топливный класс" Фото
14:27 Зима близко: сельские жители засели в Интернете
14:16 Тюменцам рекомендуют не посещать село Шорохово до окончания карантина по АЧС
14:05 Большой Уват станет особо охраняемым озером России
13:56 "Аванпост" станет одной из площадок проведения Географического диктанта
13:45 Почтальон на коне стала лицом AliExpress
13:34 В Уватском районе задержали водителя за повторную пьяную езду
13:23 Иван Черезов возглавил Федерацию биатлона Удмуртии
13:12 Возбуждено уголовное дело по факту распространения африканской чумы и падежа свиней
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Тюменцам рекомендуют не посещать село Шорохово до окончания карантина по АЧС

Продажа пищевых отходов на корм скоту запрещена в регионе

Губернатор возглавляет работу по ликвидации очага АЧС в Исетском районе

Политика

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Владимир Путин: образование - особая сфера развития человеческого капитала

Владимир Путин: Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники

Экономика

Тюменские "Стеклотех" и "Бенат" вышли на новый этап сотрудничества

Боровская птицефабрика увеличит переработку яйца

"Пятёрочка" будет регулярно пополнять банк еды для малоимущих продуктами на миллион

Общество

Чем заправляемся: стали известны результаты акции "Топливный класс"

Зима близко: сельские жители засели в Интернете

Большой Уват станет особо охраняемым озером России

Спорт

ФК "Тюмень" победила "Ротор" в гостях

Тюменский "Рубин" уступил питерцам

Любительские команды сыграют в волейбол

Происшествия

Тюменца осудят за организацию азартных игр

В Уватском районе задержали водителя за повторную пьяную езду

Возбуждено уголовное дело по факту распространения африканской чумы и падежа свиней

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+