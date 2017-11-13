В Тобольском районе пенсионеры виртуально посетят исторический парк "Россия - моя история"

Фото: Областной геронтологический район

Пенсионеры Тобольского района виртуально посетят мультимедийный исторический парк "Россия – моя история" 14 ноября.

Как сообщает Областной геронтологический центр, добровольцы школы волонтерского мастерства для старшего поколения "Года, несущие радость!" продолжают объезжать своих ровесников, которые уже не могут в силу разных причин выходить из дома.

На этот раз приедут в села Тобольского района. Добровольцы отряда "Мудрые попутчики" расскажут об открытии мультимедийного исторического парка "Россия – моя история".

Пожилые люди смогут посмотреть презентации и узнать о древних археологических памятниках Западной Сибири, а также об истории основания первых русских городов за Уралом. Они увидят фрагменты мизансцены истории земли тюменской в исполнении артистов фильма "Тобол".