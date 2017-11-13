Всероссийская студенческая олимпиада пройдет в ТИУ

Всероссийская студенческая олимпиада пройдет в ТИУ. Фото с сайта christin-austertiz-way.com

Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплинам "Транспорт и хранение углеводородного сырья" и "Электротехника" соберет студентов со всей России на "Интеллектуальном студенческом форуме-2017" в Тюменском индустриальном университете с 14 по 17 ноября.

Около 90 студентов из вузов Альметьевска, Казани, Нижневартовска, Новосибирска, Челябинска, Перми, Кургана, Самары, Уфы, Омска, Ставрополя, Москвы станут участниками олимпиады по дисциплинам "Транспорт и хранение углеводородного сырья" и "Электротехника". Тюменские вузы представят команды ТВВИКУ, ТюмГУ, ГАУСЗ и ТИУ. Торжественное открытие олимпиады состоится 15 ноября в 10 часов в актовом зале седьмого корпуса ТИУ (ул. Мельникайте, 70).

В каждой команде – четыре участника. Традиционно олимпиада состоит из практического и теоретического туров. В первый день участники приступят к выполнению теоретических заданий.

По дисциплине "Транспорт и хранение углеводородного сырья" студенты выполнят пять заданий, пояснил координатор направления Константин Воронин. Задания направленных на выполнение расчетов в области нефтепроводов, газопроводов и насосных станций.

16 ноября будут практические задания, связанные с изучением характеристик центробежного насоса. От ТИУ в дисциплине участвует одна команда, состоящая из двух студентов третьего курса и двух студентов второго курса магистратуры.

По дисциплине "Электротехника" олимпиадники также выполняют пять теоретических заданий, а в практическом туре работают на стендах – собирают схему, в которую входят элементы и приборы, определяют показания.

17 ноября в 14 часов в актовом зале в седьмого корпуса ТИУ состоится закрытие олимпиады, на котором подведут итоги и назовут сильнейших по результатам личного первенства и командных выступлений.

Соб. Инф.