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Участники конкурса "Золотой микрофон" показали цирковые номера и миниатюры

10:25 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
hiltondalaman.com

На трех площадках соревновались участники городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" в Тюмени.

В Доме культуры и творчества "Торфяник" юные таланты представляли творческие номера в номинации "Цирковое искусство", а в Доме культуры "Орфей" прошли конкурсные выступления в номинациях "Оригинальный жанр".

В номинации "Цирковое искусство" судьи просмотрели 60 номеров, представленных воспитанниками цирковых студий ДКиТ "Торфяник", ДК "Орфей", ДК "Поиск" и других. Членами жюри выступали солистка королевского цирка Гия Эрадзе, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике Дарья Руденко и мастер спорта по спортивной гимнастике Артур Павлик, который работал во многих театрах, цирках и парках Европы и Азии.

В ДК "Орфей" на просмотр жюри были представлены 74 номера. Творческие выступления представляли ребята из театра "Ангажемент", детско-юношеского центра "Авангард", а также из различных детских садов и школ. В качестве жюри выступали народный артист России, председатель Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимир Орёл и актер Тюменского драматического театра Андрей Волошенко.

Напомним, ХIX городской конкурс детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" проходит в Тюмени на разных площадках города с 13 по 17 ноября. Гала-концерт и церемония награждения победителей состоится 23 ноября.

Учредителем городского конкурса детского и юношеского творчества "Золотой микрофон" является департамент культуры администрации города Тюмени, организатор – муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.

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Теги: дети , творчество , конкурс , культура

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