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Ялуторовский молочный комбинат установил рекорд в сфере безопасности

11:20 14 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Цех по производству творога «Данон» в Ялуторовске. Фото: phototyumen.ru

Новый рекорд - 500 дней без несчастных случаев - установлен на Ялуторовском молочном комбинате.

По данным компании "Данон", в 2016 году инвестиции в мероприятия по безопасности составили 17,5 млн рублей. В 2017 году за девять месяцев в программу инвестировано 15 млн рублей. Сотрудники предприятия строго исполняют мероприятия программы безопасности "Wise". Регулярно проводятся семинары по безопасности, обучение по работе с современным оборудованием, устанавливаются станции, предназначенные для обеспечения безопасности персонала при ремонте или техническом обслуживании промышленного оборудования, специальные линии для работы на высоте, закупается оборудование и униформа.

Отметим, что в ассортименте Ялуторовского молочного комбината множество торговых марок, а также национальные бренды - "Простоквашино" и "Смешарики". Высокое  качество продукции подтверждают различные награды и дипломы, полученные на всероссийских выставках. Продукция комбината входит в список 100 лучших товаров России.

Напомним, что Ялуторовский молочный комбинат - самый масштабный проект по объемам инвестиций компании "Данон", проект по модернизации завода завершился в 2016 году. Компания инвестировала в предприятие три миллиарда рублей. Стоит добавить, что Ялуторовский МК, расположенный в Тюменской области, является крупнейшим производством молочной продукции на территории России.

Со стороны областного правительства инвестиционному проекту оказана комплексная государственная поддержка, предоставлены налоговые льготы, субсидирована часть  затрат на новое оборудование. На всех этапах проект сопровождали сотрудники правительства Тюменской области и администрации Ялуторовска, оказывая инвестору содействие в части быстрого и комфортного разрешения вопросов по предоставлению и оформлению земли, получению технических условий, разрешений на строительство, актов ввода в эксплуатацию.

"Развитие молочного производства, от получения сырья до его переработки, – стратегическое направление и один из драйверов роста тюменской экономики, - считает губернатор Владимир Якушев. - В  Ялуторовске мы получили современное предприятие с новыми технологиями, производственной культурой и подходами в управлении персоналом. В непростой экономической ситуации мы наращиваем потенциал по выпуску продуктов питания, чтобы обеспечивать нужды не только региона, но и выходить за его пределы, - это основа для экономического роста".

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Теги: Данон Россия , Владимир Якущев , безопасность , Ялуторовский молочный комбинат , инвестиции , молочная промышленность

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